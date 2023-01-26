Шеф Nordstream AG розповів, як він намагався переконати Путіна припинити війну

Німецька газета Die Zeit опублікувала велике інтерв’ю з Маттіасом Варнігом – ветераном східнонімецької політичної поліції “штазі” та головою концерну Nord Stream AG, оператора “Північного потоку”.

У ньому звертає на себе увагу його розповідь про зустріч із Путіним у Москві в неназваний день “через кілька місяців” після 24 лютого: “”Які в тебе цілі?” – запитав він Путіна, і вони майже завжди говорили німецькою мовою. “Ти говориш про Донецьк і Луганськ, а водночас твої війська хочуть взяти Київ. Як це поєднується? Ти хочеш Одесу, чи Харків, чи всю Україну, чи ще більше?” Путін відповів лише: “Це державна таємниця”. Вони сиділи один навпроти одного, як два друга, яким раптово більше нема чого сказати один одному».

У викладі Варніга Путін запропонував йому привезти сім’ю до Москви і обіцяв допомогти там влаштуватися, але той відразу відмовився.

Прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова сьогодні запитали, чи справді президент зустрічався з Варнігом після початку війни. “Я тільки можу сказати, що справді Путін і Варніг знайомі і вони справді спілкувалися”, – відповів Пєсков.

Варніг в інтерв’ю також говорить про те, що після того, як США запровадили проти нього санкції, німецькі державні чиновники більше не бажають з ним спілкуватися.