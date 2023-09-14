Шеф-кухар та засновник World Central Kitchen Хосе Андрес став амбасадором UNITED24

Іспано-американський шеф-кухар та засновник World Central Kitchen Хосе Андрес став новим амбасадором UNITED24: він підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що Хосе Андрес від початку повномасштабного російського вторгнення підтримує Україну конкретними діями. Зокрема, його благодійна організація World Central Kitchen годувала тисячі українців на кордоні, а потім відкрила представництва у Києві, Львові та Харкові.

За словами Федорова, World Central Kitchen за сім місяців роботи в Україні зібрала 300 000 000$ для нашої країни. Крім того, організація співпрацює з понад 450 українськими закладами харчування.

Міністр нагадав, що Андреас неодноразово відвідував Україну та допомагав годувати людей у постраждалих від російської агресії містах.

“Завдяки Хосе голос України за кордоном лунатиме гучніше”, – наголосив Федоров.