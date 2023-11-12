Шеф-кухар Гордон Рамзі у віці 57 років вшосте став батьком

Телевізійний шеф-кухар Гордон Рамзі і його 49-річна дружина, автор кулінарних книг Тана, оголосили сьогодні про народження Джессі Джеймса Рамзі.

Рамзі, який святкував свій день народження в середу, назвав появу новонародженого “дивовижним подарунком на день народження” – хоча незрозуміло, коли саме народився Джессі.

Він і Тана, які прожили в шлюбі майже 30 років, також є батьками Меган, Матильди, близнюків Джека і Холлі та Оскара, нагадує Sky News.

Шеф-кухар натякнув, що це буде його остання дитина, написавши в Instagram: “Ще один пучок любові до бригади Рамзі!! 3 хлопчики, 3 дівчинки…. Готово”.