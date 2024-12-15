Спорт

“Шахтар” завершив рік поразкою від “Полісся” у 17-му турі УПЛ
15 Грудня 2024 20:44
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футбол
Футболісти і тренерський штаб “Полісся” радіють перемозі над “Шахтарем” / Фото ФК «Полісся» Житомир @fcpolissya

Чинний чемпіон України, донецький “Шахтар”, втретє у сезоні поступився у матчі української Прем’єр-ліги. У поєдинку 17-го туру “гірники” програли житомирському “Поліссю” з мінімальним рахунком 0:1.

Матч відбувся на полі “Полісся”. До матчу з житомирянами “гірники” підходили на фоні безпрограшної 11-матчевої серії в УПЛ. “Полісся” ж натомість не могло здобути перемогу в останніх восьми поєдинках — по чотири рази програли та зіграли внічию.

Долю гри вирішив гол на 90+1-й хвилині. Нападник “Полісся” Адмір Брістрич виконав передачу на Богдана Михайличенка, який влучно пробив у ближній кут воріт “гірників”. Цей результат став останнім для обох команд у 2024 році.

Після 17 турів “Шахтар” залишається на третій сходинці турнірної таблиці з 33 очками, тоді як “Полісся” піднялося на п’яте місце, маючи 27 очок.

Новий ігровий рік для команд розпочнеться наприкінці лютого. У 18-му турі “Шахтар” зустрінеться з “Лівим берегом”, а “Полісся” — з “Інгульцем”. Базова дата відновлення чемпіонату — 22 лютого 2025 року.


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