“Шахеди” вже не ті”, кажуть бійці мобільних груп

Ударні БПЛА “шахеди” вже не ті, що були раніше. Вони стали набагато краще і тактика їх застосування змінилась.

Про це з посиланням на бійців з мобільних груп повідомляється у телеграм-каналі @officer_alex34 (“Офіцер”).

«То вже не ті шахеди, що були раніше, п*дари змінили тактику, якщо по маршруту його було вражено, то наступний змінюється по азимуту на 5-10 км (тобто не летить по тому ж самому), крім того в шахедів є новий передатчик з автономним живленням)”, – кажуть бійці і додають – в тих шахедах, що збивали восени, їх (автономних передатчиків) не було.