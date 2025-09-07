Шахеди вдарили по кінному клубу на Київщині: загинули 7 коней

У Київській області внаслідок ворожого удару шахедами постраждав кінний клуб Arion Endurance. Загинули семеро коней, повідомили в клубі.

Серед загиблих – Малахіта, яка готувалась до чемпіонату України, Ра Назран та його син, Босфор, який напередодні брав участь у старті, а також Мак-Тум. Вижили лише два коні – Холі та Мануель.

У повідомленні клубу зазначають, що люди залишилися живі, а стайня відносно ціла, проте будівлю пошкодило: вибито вікна та двері, ремонт для розміщення вцілілих тварин буде великим.

У мережі з’явилися моторошні фото та відео з місця події.