Сестра звільненого з полону морпіха Діанова припинила збір коштів на лікування брата

Сестра звільненого з полону бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Михайла Діанова Альона Лаврушко заявила, що припиняє збір коштів на лікування брата.

Причиною послугувало шахрайство – невідомі розповсюдили фейкові банківські рахунки, намагаючись нажитися, повідомляє вона у Facebook.

Альона також опублікувала скриншоти фальшивих сторінок, власники яких збирали гроші нібито на “лікування та відновлення героя “Азовсталі”, стверджуючи, що зібрані кошти будуть перераховані родині Михайла.

“Ми ПРИПИНЯЄМО збір коштів на будь-які рахунки, тому що з’являються фейкові сторінки, які хочуть нажитись на цьому. Ось вони. Ці банківські рахунки – шахрайські! Зверніть увагу! Розповсюдьте це повідомлення! Ще раз – це ШАХРАЇ!”, – написала Лаврушко.

Наразі Діанов перебуває у Київському військовому госпіталі. Після відновлення Михайлу мають прооперувати руку, адже у ній не вистачає 4 сантиметрів кістки.