Політика

Середньодобова кількість російських втрат скоротилася – британська розвідка

7 Квітня 2024 11:43
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Британська розвідка
Меморіал, присвячений мертвим окупантам Сіверського району Краснодарського краю. 12 червня 2023 року / Фото з відкритих джерел

Середньодобова кількість російських втрат (вбитих і поранених в Україні) скоротилася на 74 особи на день протягом березня 2024 року, до 913 осіб на день. На це звернула увагу розвідка Великої Британії.

На думку британців, зниження втрат відповідає зменшенню кількості повідомлень про атаки за останній місяць. Скорочення кількості російських наступальних операцій, вважають аналітики, відображає низку чинників: період відпочинку і перепідготовки після взяття Авдіївки, а також намір скоротити кількість повідомлень про загиблих під час російських виборів.

“З моменту вторгнення в лютому 2022 року російські війська зазнавали в середньому 658 втрат на день. Щороку спостерігається зростання середньодобового рівня втрат із 400 у 2022 р., 693 у 2023 р. і 913 у першому кварталі 2024 р. Це зростання відображає постійну залежність Росії від масових втрат для підтримання тиску на українські фронти”, – йдеться в щоденному звіті розвідки Великої Британії.


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