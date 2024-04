Середньодобова кількість російських втрат скоротилася – британська розвідка

Середньодобова кількість російських втрат (вбитих і поранених в Україні) скоротилася на 74 особи на день протягом березня 2024 року, до 913 осіб на день. На це звернула увагу розвідка Великої Британії.

На думку британців, зниження втрат відповідає зменшенню кількості повідомлень про атаки за останній місяць. Скорочення кількості російських наступальних операцій, вважають аналітики, відображає низку чинників: період відпочинку і перепідготовки після взяття Авдіївки, а також намір скоротити кількість повідомлень про загиблих під час російських виборів.

“З моменту вторгнення в лютому 2022 року російські війська зазнавали в середньому 658 втрат на день. Щороку спостерігається зростання середньодобового рівня втрат із 400 у 2022 р., 693 у 2023 р. і 913 у першому кварталі 2024 р. Це зростання відображає постійну залежність Росії від масових втрат для підтримання тиску на українські фронти”, – йдеться в щоденному звіті розвідки Великої Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 April 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/0WoT8TTVOI#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/OGEODpWbPl