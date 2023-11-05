Суспільство

Серед загиблих із 128-ї бригади – Дмитро Мілютін, один з кращих артилеристів України

5 Листопада 2023 16:01
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На Запоріжжі загинув один з найкращих артилеристів українського війська, 43-річний командир артилерійського взводу капітан Дмитро Мілютін. Він загинув під час ракетного удару росіян по селу Зарічне.

“Він був одним із найкращих артилеристів країни, елітою українського воїнства, справжнім богом війни”, – кажуть побратими.

Свого часу Дмитро Мілютін ще у 2014 році добровольцем пішов захищати Україну на Донбасі, з початком повномасштабного вторгнення знову повернувся до війська, і загинув через радянську дурість командирів.

3 листопада у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, яких зібрали та вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Загинули 28 військових, 53 поранені.


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