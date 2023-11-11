Серед угорців проведуть опитування щодо вступу України у ЄС

Одне з питань на майбутній національній консультації в Угорщині буде присвячене вступу України до Євросоюзу. Угорців спитають, чи хочуть вони бачити Київ у співтоваристві, заявив держсекретар МЗС Угорщини, відповідальний за двосторонні відносини, Тамаш Менцер.

“На вашу думку, місце України в Євросоюзі? Висловіть свою думку під час національної консультації, яка незабаром розпочнеться”, – сказав Менцер у відеозверненні, розміщеному в соцмережі Facebook.

Він зазначив, що прийом України до ЄС зараз означав би перенесення воєнних дій на територію спільноти. Крім того, Менцер підкреслив, що Україна порушує права угорської національної меншини на Закарпатті і що у разі прийому Києва до ЄС йому доведеться виділити “значну частину європейських ресурсів”.