Серед обмежено придатних лише 10% виявились непридатними до служби

Громадяни які мали статус обмежено придатний повинні пройти повторне обстеження. Наразі серед обмежено придатних лише 10% громадян є непридатними.

Про це повідомив начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Роман Горбач, передає Укрінформ.

“Після того, як із законодавства прибрали такий термін, як обмежено придатний, всі військовослужбовці протягом 9 місяців за відповідним планом, графіком, який складений командуванням Медичних сил, проходять переобстеження. І всі обмежено придатні будуть або придатні до проходження військової служби, або придатні для проходження військової служби у визначених місцях, таких як тилові підрозділи, підрозділи логістики або ТЦК, або взагалі будуть непридатними для проходження військової служби і в подальшому будуть звільнені з неї. Для розуміння, із всіх обмежено придатних десь дуже мала частка – це менше 10% визначається непридатними зараз під час проходження служби, і приблизно 50 на 50 особовий склад ділиться на абсолютно придатних і придатних у визначених військових частинах”, – пояснив Горбач.