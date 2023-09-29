Сербський суд визнав винним ексгенерала СБУ Наумова у відмиванні грошей — “Радіо Свобода”

Вищий суд міста Ниш, що на півдні Сербії, засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.

Про це повідомляє балканська служба «Радіо Свобода».

Адвокат Наумова Мілан Петрович повідомив журналістам, що він здивований вироком і планує його оскаржувати.

«Ми вважаємо, що немає абсолютно ніяких підстав для засудження за відмивання грошей, тому що Андрій Наумов не міг вчинити цей кримінальний злочин, особливо на території Сербії», — сказав Петрович.

За його словами, також ще очікується рішення Апеляційного суду в Ниші щодо запиту України про екстрадицію Наумова іншому провадженні.

Колишнього співробітника СБУ Наумова затримали в Сербії на початку червня 2022 року разом із громадянином Німеччини Александром Акстом.

Тоді поліція заявила, що виявила під час огляду автомобіля гроші та діаманти, і що вони, як підозрюється, походять від злочинної діяльності. Наумову висунули звинувачення у відмиванні грошей у Вищому суді Ниша.

На суді Наумов заперечував звинувачення слідства і стверджував, що це його особисті гроші.

У середині жовтня 2022 року Україна направила Сербії запит про екстрадицію посадовця.

Однак позасудова колегія Вищого суду Ниша 12 липня відмовила на запит Києва.

Андрій Наумов — колишній голова управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України, якого називали «правою рукою» ексглави СБУ Івана Баканова. У квітні 2022 року президент України Володимир Зеленський позбавив його звання бригадного генерала та назвав «зрадником». За даними «Схем», він виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення рф в Україну, а правоохоронці проводили у нього обшуки в межах провадження про держзраду.