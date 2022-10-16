Політика

Сербія закрила посольство в Україні

16 Жовтня 2022 19:50
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сербія

Посольство Сербії в Україні буде тимчасово закрите з міркувань безпеки, а співробітники дипломатично-консульського представництва в Києві продовжуватимуть працювати з Белграда до виконання умов для повернення. Про це повідомила прес-служба посольства.

«Для всіх громадян Сербії, які ще перебувають в Україні, допомога буде доступна в цілодобовому режимі протягом наступного періоду, і вони зможуть звертатися за вказаними номерами телефонів або писати на електронну адресу», – йдеться в повідомленні.

У повідомленні також вказано, що за будь-якою допомогою і підтримкою громадяни Сербії також можуть звертатися до сербських посольств у країнах, які межують з Україною.

Дата закриття посольства у повідомленні не вказана.

У посольстві нагадали, що Міністерство закордонних справ Сербії ще 13 лютого рекомендувало громадянам країни «розглянути можливість тимчасово залишити територію України, а тим громадянам, які планували подорож до України, відкласти поїздку».


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