Сербія погодилася або вже надала зброю Україні – витік з Пентагону

Агентство Reuters з посиланням на один з опублікованих “секретних документів Пентагону” повідомляє, що Сербія, єдина країна в Європі, яка відмовилася ввести санкції проти Росії за її вторгнення в Україну, погодилася постачати зброю Києву або вже надіслала її.

У документі, на який посилається агентство, викладено відповіді європейських урядів на запити України про військову підготовку та “летальну допомогу”. У ньому в формі діаграми перелічено “оцінені позиції” 38 європейських урядів у відповідь на запити України про військову допомогу.

На діаграмі видно, що Сербія відмовилася надати навчання українським військам, але зобов’язалася надіслати летальний вантаж або вже надіслала його, пише Reuters. Також у документі зазначено, що Сербія має політичну волю та військову спроможність надавати зброю Україні в майбутньому.

Як повідомляє агентство, документ має грифи Secret і NOFORN, що забороняє його розповсюдження іноземним спецслужбам і військовим. Він датований 2 березня та засвідчений печаткою Об’єднаного комітету начальників штабів.