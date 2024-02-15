Сербія отримала нову партію зброї від РФ попри міжнародні санкції — АР

Росія поставила Сербії чергову партію озброєння попри накладені на Москву санкції через її повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

Про це пише Accosiated Press.

Так, Сербія отримала нову станцію радіоелектронної боротьби «Репеллент-1». Її представив сербський президент Александар Вучич перед Днем державності країни 15 лютого, який відзначають військовим парадом.

“Він (Репеллент-1) не такий потужний, як “Красуха”, але він чудовий”, — сказав Вучич.

АР пише, що РФ доставила цю зброю Сербії кілька місяців тому, попри те, що її повітряний простір майже повністю оточений країнами-членами НАТО, які погодилися з західними санкціями проти Росії.

Нині Сербія — єдина європейська країна, яка не приєдналася до санкцій ЄС після початку повномасштабної війни Росії проти України.