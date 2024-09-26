Сенатору США телефонував фейковий Кулеба – NYT

Сенатору США Бену Кардіну через Zoom зателефонувала людина, яка назвалась екс міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і розпитувала про дозвіл на удари ракетами дальнього радіуса дії по Росії.

Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на лист від служби безпеки Сенату та двох анонімних посадових осіб.

У листі зазначили, що Кардін отримав електронний лист від “Дмитра Кулеби” з проханням з’єднатися з ним через Zoom. Під час відеодзвінка людина виглядала та говорила як ексміністр МЗС, розповіли там.

Однак у Кардіна виникли підозри, коли співрозмовник почав ставити “політично вмотивовані питання у зв’язку з майбутніми виборами”.

Зокрема, як зазначили у листі, він цікавився думкою сенатора щодо далекобійних ударів по території Росії. Кардін завершив розмову і повідомив владу Держдепартаменту про те, що сталося.

Хоча в електронному листі служби безпеки Сенату не було вказано, що йдеться про Кардіна, двоє посадовців Сенату, знайомих з цим питанням, підтвердили, що йдеться саме про нього.

Кардін також частково підтвердив цей епізод у своїй заяві в середу ввечері. У ній він визнав, що “останніми днями зловмисник обманним шляхом намагався поспілкуватися зі мною, видаючи себе за відому особу”. Водночас він не вказав, що цією особою був Кулеба, і не зробив жодного посилання на Україну.