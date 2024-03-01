Політика

Сенат США запобіг шатдауну, підтримавши законопроєкт про короткострокове фінансування

1 Березня 2024 08:13
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сша
Сенат США / Getty Images

Сенат США підтримав законопроєкт про короткострокове фінансування, що дозволить уникнути зупинення роботи уряду. За це проголосували 77 сенаторів, проти виступили 13.

Про це повідомляє Reuters.

Документ вже надіслали на підпис президенту США. Термін чинного закону про фінансування для різних відомств спливає 1 чи 8 березня. Проєкт закону продовжить їх до 8 та 22 березня відповідно.

Байден заявив, що це рішення є хорошою новиною для американців, оскільки воно дозволяє уникнути згубного припинення роботи, але додав, що це короткотермінове, а не довгострокове рішення.

Конгрес США не може погодити проєкт бюджету на 2024 фінансовий рік із вересня 2023 року. Проблеми виникли через позицію республіканців, які вимагають скорочення витрат і посилення американських кордонів.


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