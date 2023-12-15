Сенат США відклав канікули, щоб розблокувати допомогу Україні

Лідер більшості в Сенаті США, Чак Шумер, оголосив про намір провести голосування щодо виділення значного пакета військової допомоги Україні та Ізраїлю наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters.

За словами лідера більшості в Сенаті Чака Шумера, Сенат відкладе заплановану перерву, що розпочалася в п’ятницю, і збереться в понеділок, щоб надати сторонам у переговорах час для досягнення угоди. Він наголосив, що успіх цієї ініціативи має стратегічне значення, оскільки весь світ стежить за перебігом подій.

Спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон, а також республіканці в Сенаті висловлювали намір голосувати за надання допомоги лише за умови, що вона супроводжуватиметься новими заходами з контролю на кордоні між США і Мексикою.

Сенатор Джон Тьюн висловив надію на прогрес, зазначивши, що Білий дім зацікавлений у ситуації. Він попередив, що наразі представники обох партій все ще обговорюють концепції нової угоди.

Сенатор-республіканець Том Коттон підкреслив, що, незважаючи на досягнутий прогрес, сторони залишаються «далекими одна від одної» в переговорах.