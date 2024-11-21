Сенат США не погодив блокування продажу зброї Ізраїлю

20 листопада Сенат США заблокував три резолюції, які мали зупинити передачу деякої американської зброї Ізраїлю. Рішення було ухвалене переважною більшістю голосів.

Про це повідомляє Reuters

Зокрема, 79 сенаторів проголосували проти резолюції, яка передбачала блокування продажу снарядів для танків Ізраїлю, в той час як 18 підтримали її. Інші дві резолюції, щодо зупинки постачання мінометних снарядів та високоточних боєприпасів (JDAMS), також були відхилені: 78 сенаторів проголосували проти першої, а 80 — проти другої.

Ці резолюції були подані сенатором Берні Сандерсом, який є незалежним політиком, але співпрацює з демократами. Сандерс та кілька інших демократів критикують Ізраїль за його дії щодо палестинського населення під час війни. Сандерс вважає, що військова допомога Ізраїлю порушує американське законодавство, яке забороняє постачання зброї країнам, що порушують права людини. Він також зазначив численні жертви серед палестинців, зокрема дітей та літніх людей, та звинуватив Ізраїль у блокуванні гуманітарної допомоги.

Адміністрація Джо Байдена виступила проти цих резолюцій, зазначивши, що підтримка Ізраїлю є важливою для забезпечення його безпеки в умовах загрози з боку Ірану та інших країн. Байден також підкреслив, що його адміністрація працює над поліпшенням гуманітарної ситуації в Газі.

Згідно з американським законодавством, Конгрес має право блокувати великі продажі зброї за допомогою резолюцій про несхвалення. Хоча жодна з поданих резолюцій не пройшла через Конгрес і не подолала президентське вето, закон вимагає, щоб Сенат голосував з цього питання, якщо резолюція подана.