Сенат Франції проголосував за закріплення права жінок на аборт у конституції

Пропозицію, яку раніше схвалила нижня палата, підтримали 267 голосами проти 50 у середу, 28 лютого.

Про це пише ВВС.

Видання повідомляє, що аборти у Франції легалізовані з 1974 року. Однак низка заборон, запроваджена у кількох американських штатів та Польщі, змусили борців за права жінок вимагати закріплення норми у законодавстві шляхом внесення до конституції.

Як повідомляють юристи, Франція може стати першою країною світу, де “гарантована свобода жінок щодо аборту” саме у такому чіткому формулюванні потрапить до тексту основного закону.