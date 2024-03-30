Селезньов і Мілевський навідалися до 79-ї ОДШБ

Колишні гравці збірної України з футболу Євген Селезньов та Артем Мілевський побували в гостях у 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Екс-форварди «Динамо» і «Шахтаря» привезли дрони та інші цінні подарунки, а також подякували воїнам, які щодня протистоять російській навалі.

Про це повідомили у Службі зв’язків з громадськістю 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Селезньов і Мілевський – в гостях у 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади / Фото Служби зв’язків з громадськістю 79-ої ОДШБ



«Постійно дивлюсь відео вашої бойової роботи — як горять ворожі танки, БМП. Це дійсно вражає! Десантники 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади — справжні тигри, які добре знають, як потрібно захищати державу», — зазначив Євген Селезньов.

Інструктори бригади, які саме проводили тренування, поділились з футболістами навичками влучної стрільби. А екс-нападники запропонували воїнам зіграти у футбол.