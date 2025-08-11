Секретарка Святошинського суду Києва позувала з нацистським прапором

У Києві поліція розпочала кримінальне провадження через публікацію в соцмережі фото з нацистською символікою.

Про це повідомили в поліції Києва.

Йдеться про секретарку судового засідання Святошинського районного суду Києва Анастасію Мирзак. Вона оприлюднила в Instagram світлину, на якій позує з прапором нацистської Німеччини.

Фото з нацистською символікою / Поліція Києва

За даними правоохоронців, 23-річна мешканка столиці опублікувала на своїй сторінці світлину, на якій позує з нацистським прапором. Під час розслідування поліцейські вилучили прапор як речовий доказ.

Провадження відкрито за статтею Кримінального кодексу щодо виготовлення та поширення нацистської символіки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.