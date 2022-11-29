Техно

В Укроборонпромі розробили “олівець” для розмінування

29 Листопада 2022 10:38
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Укроборонпром

Фахівці одного з підприємств Укроборонпрому створили дослідний зразок виробу для пропалювання металу SF-1, зовнішньо схожого на олівець

Про це повідомляє “Укроборонпром”.

“Завдяки його екзотермічній порошковій суміші він ефективно пропалює металеві оболонки вибухонебезпечних предметів, приміром, боєприпасів. Це спричиняє вигорання вибухової речовини. Такий олівець можна застосовувати під час розмінування територій”.

Розробники вже працюють над технологією дистанційного використання ВПМ SF-1 за допомогою безпілотних літальних апаратів. Це підвищить якість розмінування та збереже життя людей. Важливо, що пристрій безпечний у використанні”, – йдеться у повідомлені.

Зазначається, що підприємство-розробник олівця є оператором протимінної діяльності в Україні та отримало сертифікат, який дає право здійснювати розмінування та інші операції з вибухонебезпечними предметами на території нашої держави.


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