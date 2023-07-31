Техно

Україна отримала понад 500 потужних акумуляторів Tesla Powerwall

31 Липня 2023 16:29
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електроенергія

Україна отримала 508 потужних акумуляторів Tesla Powerwall. Вони забезпечуватимуть електроенергією школи, лікарні, дитсадки тощо.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Це ефективне рішення під час ракетного терору росії. Tesla Powerwall заряджаються від звичайної електрики та тримають заряд до 14 годин.  Завдяки їм лікарі рятуватимуть життя, вчителі проводитимуть уроки, а українці залишатимуться на зв’язку з рідними. Продовжуємо залучати найкращі технологічні рішення, які допомагатимуть Україні впевненіше пройти осінньо-зимовий період”, – зазначив Федоров.


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