Техно

SpaceX вивів на орбіту ще 54 супутники. Тепер інтернет від Starlink доступний на всіх континентах

19 Вересня 2022 11:45
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Супутникова інтернет-мережа Starlink від SpaceX почала працювати на всіх континентах Землі.

Про це у твіттері заявив засновник SpaceX Ілон Маск.

“Starlink тепер активна на всіх континентах, включаючи Антарктиду”, – написав він.

Ракета-носій Falcon 9 у понеділок вранці успішно вивела на орбіту чергову партію з 54 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі Starlink.


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