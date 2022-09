SpaceX вивів на орбіту ще 54 супутники. Тепер інтернет від Starlink доступний на всіх континентах

Супутникова інтернет-мережа Starlink від SpaceX почала працювати на всіх континентах Землі.

Про це у твіттері заявив засновник SpaceX Ілон Маск.

“Starlink тепер активна на всіх континентах, включаючи Антарктиду”, – написав він.

Ракета-носій Falcon 9 у понеділок вранці успішно вивела на орбіту чергову партію з 54 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі Starlink.

Starlink is now active on all continents, including Antarctica https://t.co/Q1VvqV5G0i