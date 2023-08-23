Техно

Росіяни намагаються заглушити Starlink в Україні, але безуспішно, – Пентагон

23 Серпня 2023 12:03
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війна, Starlink

Росія намагається порушити роботу супутникового зв’язку Starlink в Україні. Проте спроби окупантів поки безуспішні.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на командувача Космічних сил США генерал Ченса Зальцмана.

Генерал заявив про вразливість США у питанні космічного захисту. Тому у Пентагоні започаткували нову програму Proliferated Warfighter Space Architecture. У рамках проекту США запустять у космос на низьку навколоземну орбіту тисячу супутників.

За словами командувача, супутники повинні створити сітчасту мережу, яка забезпечить зв’язком військових. Це своєю чергою дасть перевагу США та дозволять підготуватися у разі протистояння з Китаєм.

Пентагон вже вивів на орбіту 10 таких супутників у квітні 2023 року. Ще 18 апаратів планують вивести до кінця року і 160 – наступного року.

При цьому Космічні сили США вивчають досвід України у використанні малих супутників Starlink. Зальцман зазначив, що поширення такого масиву є “набагато складнішою проблемою”.

“Насправді ми спостерігаємо наслідки цього в Україні за допомогою сузір’я Starlink. Росіяни намагаються його заглушити”, – сказав генерал.

За його словами, спроби росіян безуспішні.


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