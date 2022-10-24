Російський літак упав на будинок в Іркутську через низьку якість проведеного ремонту, – ГУР

Українська розвідка повідомляє, що російський літак упав на двоповерхівку в Іркутську через низьку якість проведених ремонтних робіт.

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“В результаті льотних випробовувань двох літаків Су-30СМ над Іркутськом, один з них зазнав аварії та впав на житловий будинок. Екіпаж загинув. Відомо, що обидва літаки проходили випробовування після проведення ремонтних робіт”, – пишуть в розвідці.

Повідомляється, що після виконання плану польоту один із літаків приземлився на аеродромі, другий залишився в повітрі, а екіпаж 20 хвилин не виходив на зв’язок. Після чого перший літак повернувся – пілоти візуально засвідчили, що екіпаж аварійного літака загинув, ймовірно, через несправну кисневу систему.

Несправний літак, після закінчення палива, впав на житловий будинок в мікрорайоні Ново-Леніно.

“Катастрофа російського літака пов’язана з низьким рівнем виконання ремонтних робіт. В результаті під час польоту відбулась розгерметизація салону. Екіпаж не зміг катапультуватись, що призвело до загибелі обох пілотів. Ім’я одного із загиблих – Віктор Крюков”, – наголосили в ГУР.