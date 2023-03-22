Перші 122-мм артилерійські снаряди українського виробництва поставили ЗСУ — «Укроборонпром»

«Укроборонпром» уже відвантажив українському війську першу партію 122-мм артилерійських снарядів власного виробництва.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

Виробництво 122-мм снаряду відбувається за українською технологією та з залученням українських вузькопрофільних фахівцях на потужностях за кордоном.

Снаряд калібру 122-м використовується українською артилерією під час роботи з причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження — 15 400 м) та САУ 2С1 «Гвоздика» (максимальна дальність ураження — 15 200 м).

Перед тим, як поставити боєприпаси війську, снаряди пройшли заводські випробування. Так, перевірили міцність корпусу під час пострілу, стійкість спорядження, максимальна дальність стрільби, купчастість під час стрільби та повноту розриву снаряда.

Крім того, з’ясували, що кількість осколків значно перевищує осколковість штатного радянського зразка.

Загалом Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів: мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм. А нещодавно разом із країною-членом НАТО почали виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати.