Техно

Мінцифра показала “ловців шахедів”, в Україні вже шість таких систем

27 Січня 2023 14:24
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Шість “ловців шахедів” вже в Україні, вони захищають обʼєкти енергетики від атак російських дронів, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Вже закуплено шість систем протидії ворожим безпілотникам. Fortem DroneHunter F700 — автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом, який летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники.

За словами Федорова, це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США.


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