Мінцифра показала “ловців шахедів”, в Україні вже шість таких систем

Шість “ловців шахедів” вже в Україні, вони захищають обʼєкти енергетики від атак російських дронів, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Вже закуплено шість систем протидії ворожим безпілотникам. Fortem DroneHunter F700 — автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом, який летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники.

За словами Федорова, це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США.