Компанія Baykar представила концепт заводу з виробництва дронів в Україні

Турецька компанія Baykar представила концепт заводу з виробництва дронів, який планують збудувати в Київській області.

Площа підприємства буде понад 30 тисяч квадратних метрів, а для роботи наймуть понад 300 українських інженерів і техніків.

Також Байрактар передав концепти, який вигляд матиме завод із виробництва безпілотників.

На ньому виготовлятимуть не тільки «Bayraktar TB2», але й важчі «Akinci» та навіть, ймовірно, новітні безпілотні винищувачі «Kizilelma» й іншу продукцію компанії Baykar.

Зараз у двох турецьких БПЛА використовують українські двигуни — це МС-500 та Аі-450 для «Akinci» та «Kizilelma» з Аі-25. Останній є найновішим безпілотником із великим спектром завдань.