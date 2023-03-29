Техно

Ілон Маск, Стів Возняк та понад тисяча підписантів закликали призупинити розробку штучного інтелекту

29 Березня 2023 18:58
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ChatGPT

Група спеціалістів зі штучного інтелекту та топменеджерів IT-галузі закликали зробити шестимісячну паузу в розробці потужних систем штучного інтелекту через можливі ризики для суспільства.

Про це йдеться у відкритому листі, який опублікував Інститут майбутнього життя (Future of Life Institute).

Листа підписали понад 1,1 тисячі людей, серед яких гендиректор SpaceX, Tesla та Twitter Ілон Маск, співзасновник Apple Стів Возняк, співзасновник Pinterest Еван Шарп, співзасновник Skype Яан Таллінн та багато інших.

Підписанти закликають всі лабораторії ШІ негайно призупинити принаймні на пів року навчання систем ШІ, потужніших за GPT-4 від компанії OpenAI. Якщо таку паузу не можна вжити швидко, уряди повинні втрутитися та ввести мораторій, вважають автори листа.

«Лабораторії штучного інтелекту та незалежні експерти повинні використати цю паузу, щоб спільно розробити та впровадити набір спільних протоколів безпеки для вдосконаленого проєктування та розробки штучного інтелекту», — йдеться в листі.

Підписанти наголосили, що це не означає призупинення розвитку штучного інтелекту в цілому, а просто «крок назад від небезпечної гонки до все більш непередбачуваних моделей з надзвичайними можливостями».


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