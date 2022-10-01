Ілон Маск презентував людиноподібного робота Tesla Bot

Генеральний директор Tesla Ілон Маск продемонстрував прототип людиноподібного робота Tesla Bot або Optimus, заявивши, що виробник електромобілів зможе виробляти мільйони таких роботів.

Про це повідомляє ixbt.com.

«Треба зробити ще багато роботи, щоб удосконалити Optimus і довести це», — сказав Маск на заході «День ШІ», організованому виробником електромобілів в офісі Tesla в Пало-Альто, Каліфорнія, де був продемонстрований робот.

Прототип моделі, розроблений ще в лютому, вийшов на сцену, щоб помахати присутнім і станцювати перед ними. Tesla також показала відео, на якому робот виконує прості завдання, такі як полив рослин, перенесення ящиків та підйом металевої арматури на виробничій станції у Каліфорнії.

Інші автовиробники, у тому числі Toyota Motor та Honda Motor, розробили прототипи роботів-гуманоїдів, здатних виконувати складні дії, наприклад, кидати м’яч у баскетбол, а виробничі роботи від ABB та інших компаній є основою автомобілебудування. Але Tesla єдина, хто просуває ринкові можливості робота для масового ринку.

Маск, який раніше говорив про ризики штучного інтелекту, сказав, що масове розгортання роботів може “перетворити цивілізацію” і створити “майбутнє достатку, майбутнє без злиднів”. Але він вважає важливим, щоб акціонери Tesla грали роль у перевірці зусиль компанії: «Якщо я збожеволію, ви можете мене звільнити. Це важливо”.

Поточна версія виглядає більш завершеною.