Техно

Дронів потрібно ще більше, і буде, – Федоров

17 Липня 2023 16:33
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Армія дронів

Цього року виробництво деяких видів безпілотників в Україні зросло більш ніж у 100 разів, якщо порівнювати з 2022.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він наголосив, що замість того, аби розповідати про виробництво, краще діяти та забезпечувати захисників. Він додав, що дронів потрібно ще більше, і буде.

“Вчора мережу розірвало відео з виробництва російських дронів Ланцет. А сьогодні Кримській міст розірвали морські дрони. І так буде по кожному виду дронів. Краще діяти, не палити фото власних виробництв та забезпечувати Сили оборони. Виробництво вже виросло, по деякими категоріям, більше ніж в 100 разів, якщо порівнювати з минулим роком”, – заявив віцепремʼєр.


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