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«Артемсіль» допоможе сформувати флотилію дронів-камікадзе, – Мінцифра

21 Лютого 2023 10:07
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мінцифра

Підприємство «Артемсіль» та UNITED24 зробили спеціальну партію солі, прибуток з якої піде на дрони-камікадзе для ГУР.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграмі.

«До річниці повномасштабного вторгнення UNITED24 та підприємство «Артемсіль» зробили спеціальну партію солі. Розділили 20 тонн на 100 тисяч символічних пачок. На обкладинці — ілюстрація Артема Гусєва, яка стала вірусною. Прибуток з кожної пачки піде на дрони-камікадзе, щоб укомплектувати нове ударне угруповання. Найближчим часом воно стане на захист нашої країни по всій лінії фронту», – сказав Федоров.

За його словами, придбати сіль можна буде в Сільпо або замовити онлайн на Rozetka.

«Вірю, що скоро усі українські міста будуть звільнені від окупантів. І шахти Соледара знову оживуть», – додав міністр.


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