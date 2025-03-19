У Стамбулі затримали мера міста Імамоглу – суперника Ердогана на виборах президента

У Стамбулі затримано мера міста Екрема Імамоглу, який представляє опозиційну Республіканську народну партію (РНП), його доправили в поліцію, повідомляє CNN Turk.

Загалом прокуратура Туреччини видала ордери на арешт понад 100 осіб, зокрема високопоставлених співробітників адміністрації Стамбула.

Імамоглу затримано в рамках розслідування про корупцію і зв’язки з терористичними організаціями.

На тлі затримання мера Стамбула в місті закрили кілька доріг і заборонили на чотири дні проведення будь-яких демонстрацій. Моніторинговий сервіс NetBlocks також повідомляє, що в Туреччині обмежують доступ до соцмережі X, інстаграму, ютьюбу, тіктоку.

18 березня стамбульський університет повідомив, що за запитом прокуратури Туреччини диплом Імамоглу, отриманий 1995 року, буде анульовано. Диплом про вищу освіту – обов’язкова умова для участі в президентських виборах у Туреччині. Імамоглу назвав рішення вишу «юридично необґрунтованим» і «тривожною ознакою політичного втручання в академічне життя».

Республіканська народна партія планувала в неділю, 23 березня, провести з’їзд, на якому Імамоглу був би оголошений кандидатом на майбутніх президентських виборах. Вибори президента Туреччини заплановано на 2028 рік, але не виключено проведення дострокових виборів.