У Києві влаштували погоню зі стріляниною через борг у $120 тисяч (відео)

У Києві сталася погоня зі стріляниною через борг у $120 тисяч, повідомляє Київська міська прокуратура.

Як розповіли правоохоронці, іноземець займався бізнесом в Україні і залучив до справи трьох знайомих, які інвестували свої кошти. Бізнес прогорів, тому повернути повернути гроші чоловік в обумовлені строки не зміг.

“Відтак кредитори чекали на боржника під одним із ресторанів столиці. Коли чоловік сидів у машині, йому пробили колесо. Попри це, відчувши загрозу, боржник поїхав. Троє підозрюваних почали переслідування, стріляючи по машині під час руху”, – йдеться у повідомленні.

Зрештою іноземець залишив машину і спробував втекти пішки. Нападники наздогнали його і почали бити, вимагаючи повернути гроші.

Трьох нападників затримали та повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 355 Кримінального кодексу України (замах на вимагання), що карається до 8 років ув’язнення.