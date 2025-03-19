Кримінал

На Дніпропетровщині 25-річний чоловік планував підірвати наряд поліції
19 Березня 2025 10:18
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Контррозвідка СБУ запобігла спробі російських спецслужб здійснити теракт проти українських правоохоронців на Дніпропетровщині.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

За даними слідства, 25-річний чоловік планував підірвати наряд поліції, заманивши їх у пастку через фейковий виклик. Він заклав вибухівку у покинутій будівлі та повідомив на лінію “102” про нібито виявлене тіло.

СБУ затримала зловмисника на місці злочину. Саморобний вибуховий пристрій складався з двох бойових гранат і дистанційного детонатора. Терорист мав підірвати його, коли правоохоронці прибудуть на виклик.

СБУ затримала агента РФ, який намагався підірвати поліцейськи / Фото: СБУ

“Після вчинення теракту окупанти обіцяли своєму агенту “винагороду”, яку він сподівався отримати на власний криптогаманець. Утім, замість грошей від окупантів зловмисник отримав підозру від слідчих СБУ за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту)”, – повідомили у СБУ.

Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.


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