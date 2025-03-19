На Дніпропетровщині 25-річний чоловік планував підірвати наряд поліції

Контррозвідка СБУ запобігла спробі російських спецслужб здійснити теракт проти українських правоохоронців на Дніпропетровщині.
Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
За даними слідства, 25-річний чоловік планував підірвати наряд поліції, заманивши їх у пастку через фейковий виклик. Він заклав вибухівку у покинутій будівлі та повідомив на лінію “102” про нібито виявлене тіло.
СБУ затримала зловмисника на місці злочину. Саморобний вибуховий пристрій складався з двох бойових гранат і дистанційного детонатора. Терорист мав підірвати його, коли правоохоронці прибудуть на виклик.
“Після вчинення теракту окупанти обіцяли своєму агенту “винагороду”, яку він сподівався отримати на власний криптогаманець. Утім, замість грошей від окупантів зловмисник отримав підозру від слідчих СБУ за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту)”, – повідомили у СБУ.
Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.