Армію дронів посилили 500 FPV-безпілотників “Пегас”

Армія дронів Сил оборони України отримала 500 FPV-безпілотників “Пегас”, вони вже знищують ворожі цілі.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“500 FPV-дронів “Пегас” від української блокчейн-компанії Everstake посилили Армію дронів”, – написав Федоров.

Також за інформацією міністра, безпілотники розподілили між 13-ма підрозділами Сил оборони.

“Частина з них вже знищила десятки ворожих об’єктів”, – повідомив Федоров.

Міністр додав, що FPV-дрони – конкурентна перевага на полі бою. Вони наздоганяють й знищують майже будь-яку ціль. А найголовніше – зберігають життя воїнів, які бачать усі кроки росіян, перебуваючи в укритті.