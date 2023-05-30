Техно

Армію дронів посилили 500 FPV-безпілотників “Пегас”

30 Травня 2023 13:09
53
читать на русском →
Армія дронів

Армія дронів Сил оборони України отримала 500 FPV-безпілотників “Пегас”, вони вже знищують ворожі цілі.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“500 FPV-дронів “Пегас” від української блокчейн-компанії Everstake посилили Армію дронів”, – написав Федоров.

Також за інформацією міністра, безпілотники розподілили між 13-ма підрозділами Сил оборони.

“Частина з них вже знищила десятки ворожих об’єктів”, – повідомив Федоров.

Міністр додав, що FPV-дрони – конкурентна перевага на полі бою. Вони наздоганяють й знищують майже будь-яку ціль. А найголовніше – зберігають життя воїнів, які бачать усі кроки росіян, перебуваючи в укритті.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Травня 2023 15:35
38

Розпочато розслідування причин аварійних відключень електроенергії – Укренерго
30 Травня 2023 16:43
37

Атака дронів на Москву. Путін зробив заяву
30 Травня 2023 14:53
18

В ДПСУ спростували обмеження виїзду за кордон для 17-річних
30 Травня 2023 14:22
59

Рада прийняла законопроєкт про зменшення призовного віку з 27 до 25 років
30 Травня 2023 13:35
68

У Москві затримали українку, яка намагалася вивезти дітей з окупованих регіонів, – росЗМІ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
усі думки