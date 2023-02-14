“Армію дронів” поповнили ще два безпілотники Raybird-3

Проєкт «Армія дронів» закупив для української армії два розвідувальні комплекси Raybird-3. Вони можуть літати до 24 годин і долати 2,5 тисячі кілометрів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він розповів, що такі дрони можуть залітати в тил ворога та працювати попри радіоелектронну боротьбу.

За словами міністра, Raybird-3 гарно себе проявив під час контрнаступу у Харківській області. Тоді окупанти намагалися збити дрон із комплексу «БУК» біля Балаклії, але не змогли.

«Raybird-3 не лише врятувався від атаки, а простежив за ворожим комплексом, який поїхав на перезарядку. Далі дрон передав координати артилеристам. А вони добре відпрацювали по складу боєприпасів окупантів», — стверджує Федоров.