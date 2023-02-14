Техно

“Армію дронів” поповнили ще два безпілотники Raybird-3

14 Лютого 2023 15:12
22
читать на русском →
Армія дронів

Проєкт «Армія дронів» закупив для української армії два розвідувальні комплекси Raybird-3. Вони можуть літати до 24 годин і долати 2,5 тисячі кілометрів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він розповів, що такі дрони можуть залітати в тил ворога та працювати попри радіоелектронну боротьбу.

За словами міністра, Raybird-3 гарно себе проявив під час контрнаступу у Харківській області. Тоді окупанти намагалися збити дрон із комплексу «БУК» біля Балаклії, але не змогли.

«Raybird-3 не лише врятувався від атаки, а простежив за ворожим комплексом, який поїхав на перезарядку. Далі дрон передав координати артилеристам. А вони добре відпрацювали по складу боєприпасів окупантів», — стверджує Федоров.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Лютого 2023 16:34
2

Кабмін призначив нових заступників Резнікова та Клименка
14 Лютого 2023 16:19
15

Над Україною зафіксували повітряні кулі
14 Лютого 2023 14:51
39

CNN: Вербувати ув’язнених у Росії замість “Вагнера” почало Міноборони РФ
14 Лютого 2023 13:52
126

Названо ім’я форварда “Міная”, який захистив прибиральницю готелю від п’яного руського
14 Лютого 2023 13:04
72

Танки Leopard постачатимуть Україні вісім країн
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
усі думки