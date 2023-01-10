Американська компанія виготовить для України 14 ракетних установок VAMPIRE

Компанія L3Harris Technologies виготовить для України 14 модульних ракетних комплексів VAMPIRE, перші 4 ракетні системи мають поставити до середини 2023 року.

Про це йдеться в пресрелізі L3Harris Technologies.

Згідно з контрактом з Міністерством оборони США, компанія встановить VAMPIRE на транспортні засоби, надані урядом США. Усі 14 систем мають бути поставлені до кінця 2023 року.

Сума контракту складає 40 млн доларів.

“Переносний комплект VAMPIRE дозволить сухопутним військам України виявляти та збивати ворожі безпілотники, а також захищатися від наземних загроз з боку противника. Системи призначені для забезпечення критично важливих захисних засобів, які допоможуть Україні захистити цивільну інфраструктуру від атак”, – йдеться в повідомленні.

Додається, що в ракетні комплекси VAMPIRE будуть оснащені передовим датчиком наведення WESCAM MX-10 RSTA та ракетами Advanced Precision Kill Weapons System, що дозволить оператору швидко і точно вражати цілі.