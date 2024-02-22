Кримінал

СБУ знайшла підтвердження використання РФ ракет із Північної Кореї

22 Лютого 2024 12:08
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сбу
Уламки балістичної ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24) / Фото: СБУ

Служба безпеки задокументувала факти повітряних атак РФ на цивільну інфраструктуру України із застосуванням далекобійного озброєння Північної Кореї.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Мова йде про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються на території КНДР.

За даними слідства, російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження.

Унаслідок ворожих “прильотів” загинули щонайменше 24 мирні жителі, ще більше ста цивільних – отримали тяжкі поранення.

Уламки балістичної ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24) / Фото: СБУ

Один з перших фактів застосування агресором балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя.

Наступний удар північнокорейськими ракетами окупанти здійснили на початку січня цього року по багатоквартирному будинку у Києві.

Тоді від ворожої атаки загинуло 4 мешканців столиці, ще понад 50 – перебувають у важкому стані.

Крім того рашисти вдарили балістикою КНДР по житлових будинках п’ятьох прифронтових селищ Донеччини, що призвело до загибелі 17 мирних жителів.

Також загарбники випустили північнокорейські ракети по приватних оселях мешканців Харкова і тим самим вбили трьох цивільних громадян. Ще понад 60 харків’ян отримали тяжкі поранення.

Наразі всі ці факти документуються слідчими Служби безпеки у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
  • ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Серед іншого, встановлюються логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію росії.

Розслідування проводять за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.


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