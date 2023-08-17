Суспільство

СБУ затримали одесита, який готував ракетний удар по Києву

17 Серпня 2023 11:41
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обстріл, сбу, київ, шпигун

Служба безпеки затримала російського агента. Коригувальник за гроші працював на ГРУ та “готував” новий ракетний удар по Києву.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, ворожий поплічник вказівкою окупантів встановлював геолокації підрозділів Сил оборони на території Київщини. Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ, де здійснюють техобслуговування та відновлення української техніки.

Також зрадник “зливав” окупантам інформацію про електропідстанції у Києві. Російська спецслужба сподівалась, що під час збору розвідданих їхній поплічник зможе виявити поблизу енергооб’єктів місця бойового чергування української ППО. Інформація, яку збирав росагент, була необхідна РФ, аби підготовлювати нову серії прицільних повітряних ударів по українській столиці та прилеглих населених пунктах.

Правохоронці затримали зловмисника “на гарячому”, коли він фільмував військової бази ЗСУ та “прив’язував” її GPS-координати до електронної карти.

Прихильником Москви виявився 23-річний Одесит. Молодик переїхав до Києва у пошуках “швидкого заробітку”. Для цього залишав власні “резюме” на спеціалізованих інтернет-платформах з пошуку підсобних робіт. Саме так на нього вийшла російська воєнна розвідка та запропонувала “допомагати” ворогові за гроші.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили ноутбук і смартфон з доказами його розвідувально-підривної діяльності проти України. Фігуранту про підозру за статтею “державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)”. Він  перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.


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