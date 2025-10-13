СБУ затримала вісьмох диверсантів в Одесі та двох завербованих молодиків у Львові

Служба безпеки України та Національна поліція затримали вісьмох агентів Росії, які здійснювали диверсії на Одещині, та викрили двох молодиків, завербованих росіянами у Львові. Зловмисники готували підрив залізниці та підпали інфраструктурних об’єктів, діючи за вказівками спецслужб РФ.

Про це повідомили в СБУ.

Російськими агентами виявилися дистанційно завербовані чоловіки віком від 19 до 73 років, яким пропонували “легкі заробітки”. Ще двох окупанти завербували, видаючи себе за співробітників СБУ.

Так, в Одесі затримано місцевого безробітного, який на замовлення РФ готувався підірвати залізничну лінію під час руху потягу. Служба безпеки завчасно викрила зловмисника і затримала його, коли він намагався закласти саморобний вибуховий пристрій під рейки. Встановлено, що вибухівку фігурант забрав зі схрону на території обласного центру.

Також на Одещині затримано ще сімох фігурантів, які палили релейні шафи на місцевій залізниці, щоб ускладнити транспортну логістику ЗСУ. Зловмисники використовували легкозаймисті суміші, а після підпалу фіксували загоряння на камеру для “звіту” кураторам з РФ.

У Львові викрито двох 19-річних місцевих жителів, які за вказівкою росіян підпалили місцеве відділення пошти та вхідні двері до помешкань львівʼян.

“Як встановили контррозвідники, російські спецслужбісти вербували юнаків, видаючи себе за співробітників СБУ. А доручені завдання подавали як “участь у спецоперації”. За “легендою”, яку ворог надав фігурантам, на цих об’єктах ховалися “зловмисники”, що діють проти України”, – розповіли в СБУ.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисникам загрожує від 10 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.