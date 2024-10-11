СБУ затримала у Сумах агента ФСБ під час контррозвідувальних, який готував ворожі удари по ЗСУ недалеко від локації проведення Курської операції.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

22-річниймешканець Херсонщини за допомогою мобільного телефона приховано знімав локації військових об’єктів. Відео із геолокацією агент пересилав куратору.

Як встановило розслідування, чоловік був дистанційно завербований ФСБ у серпні цього року. СБУ оголосили йому підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.