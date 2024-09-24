Кримінал

СБУ затримала у Харкові військового який коригував ворожі ракетні удари по своїй бригаді
24 Вересня 2024 11:37
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сбу
Затримання зрадника / CБУ

Служба безпеки України затримала 45-річного мобілізованого до лав Збройних сил України жителя Харкова, який корегував ракетні удари по своїй військовій бригаді.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону та СБУ

Згідно з інформацією СБУ, чоловік був завербований російською воєнною розвідкою у серпні 2024 року. 

За даними слідства, зрадник мав скоригувати удар по одному з підрозділів своєї бригади, використовуючи геолокаційні мітки на Google-картах, які він передав своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері Telegram. В обмін на це представник російської спецслужби пообіцяв затриманому допомогти у безперешкодному перетині лінії бойового зіткнення у бік РФ.

“Сорокап’ятирічний чоловік періодично отримував завдання від ФСБ. Він збирав і передавав відомості про наслідки ракетних ударів, місця дислокації особового складу й військової техніки ЗСУ, місцезнаходження органів влади та органів військового управління.

Цю інформацію окупанти використовували для планування бойових завдань, у тому числі із залученням диверсійно-розвідувальних груп.”

Крім цього, зловмисник проводив дорозвідку місць розташування української протиповітряної оборони для підготовки ракетного удару ворога.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучили речові докази, які підтверджують його протиправну діяльність на користь держави-агресора.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


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