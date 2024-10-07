Кримінал

СБУ затримала у Харкові інформаторку, яка “зливала” ворогу місцезнаходження ЗСУ
7 Жовтня 2024 13:54
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сбу, харків
Затримання ворожої інформаторки / СБУ

У Харкові затримали місцеву жительку, яка повідомляла окупантам локації ЗСУ.

Про це інформує Служба безпеки.

Підозрюваною виявилася 44-річна харківʼянка, яка працює у сфері громадського транспорту. У ході виконання службових обовʼязків вона приховано фіксувала час та місця перебування військових ЗСУ. Водночас жінка онлайн готувала текстові повідомлення для ворога із зазначенням локацій Сил оборони.

Потім фігурантка публікувала зібрані відомості в Telegram-канал, які використовували спецслужби РФ для збирання розвідданих про дислокацію українських підрозділів.

Жінку затримали у власному помешканні та вилучили мобільний телефон із доказами злочинів.

“Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості)”, – резюмують у СБУ.

Наразі фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років за ґратами.


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