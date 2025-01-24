Кримінал

СБУ затримала російського агента, який завербував підлітка для шпигунства
24 Січня 2025 10:09
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Служба безпеки України затримала двох агентів РФ, які коригували удари російських ракет і дронів по південних регіонах країни.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Одним із затриманих виявився 20-річний житель Одеської області, завербований окупантами через Telegram-канал. За завданням російських спецслужб він мав збирати геолокації українських блокпостів, мобільних вогневих груп і зенітно-ракетних комплексів.

Для розширення масштабів шпигунства чоловік залучив 15-річного знайомого з Вознесенська, Миколаївської області. Разом вони здійснювали розвідувальні вилазки, фіксуючи об’єкти Сил оборони на камери телефонів. Отримані дані старший агент позначав на Google-картах і передавав російському куратору.

Затримання російського шпигуна / Фото: СБУ

Співробітники СБУ задокументували ці дії та затримали зловмисника з Одещини під час спроби передати чергову порцію розвідданих. У нього вилучили мобільний телефон із доказами контактів із російськими спецслужбами.

Чоловіку висунули підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Щодо 15-річного спільника тривають процесуальні дії.


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