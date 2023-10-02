СБУ затримала рецидивіста, який мінував поля для окупантів в Харківській області

СБУ викрила рецидивіста, який допомагав росіянам встановлювати мінні поля під час окупації Харківської області. Зловмисником виявився 29-річний мешканець одного із селищ Богодухівського району, який раніше був засуджений за тяжкі злочини.

Про це повідомляє СБУ.

Так, після захоплення населеного пункту він допомагав російським загарбникам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для облаштування мінних загороджень.

“Серед замінованих ділянок були місцеві дороги та проїзні частини, якими користувались мирні жителі району”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, він “здавав” загарбникам адреси учасників руху опору в регіоні. Після цього рашисти викрадали людей та відвозили їх до російських катівень.

“Також зловмисник разом з окупантами грабував будинки односельчан, які на той час виїхали на підконтрольну Україні територію. Під час мародерства його учасники викрадали авто, виносили побутову техніку, меблі”, – розповіли в СБУ.

Після звільнення району поплічник агресора намагався “залягти на дно”, щоб уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ все одно встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.