СБУ затримала проросійських агітаторів, серед яких “підпільний” представник партії Шарія

Правоохоронці викрили трьох прокремлівських агітаторів, які діяли у різних регіонах України.

Як повідомляє СБУ, зловмисники публічно підтримували збройну агресію РФ та закликали до захоплення всієї території нашої держави.

У Миколаївській області:

затримано керівника підпільного осередку партії Шарія. Зловмисник намагався налагодити підривну діяльність прокремлівської “філії” у прифронтових районах області. Для цього він залучив п’ятьох місцевих жителів, колишніх представників забороненої партії, та створив власний Телеграм-канал.

Там фігуранти поширювали фейки російської пропаганди, в яких “відбілювали” воєнні злочини рашистів та виправдовували захоплення частини території України.

Також адміністратор ворожого інтернет-ресурсу закликав ухилятися від мобілізації в Україні та підбурював до провокацій проти співробітників ТЦК.

На Запоріжжі:

затримано місцевого жителя – представника російської партії ЛДПР, яка підтримує війну проти України.

На власній сторінці в «Однокласниках» він агітував до захоплення обласного центру та підняття прапора рф на місцевих держустановах.

У Тернопільській області:

викрито проросійську пропагандистку з Дніпра, яка приїхала на Тернопільщину і розповсюджувала у Телеграм-каналах дописи ексочільника забороненої партії “Держава” Дмитра Васильця.

Наразі затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

“Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до підривної діяльності на користь РФ. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна”, – додали у СБУ.