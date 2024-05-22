СБУ затримала підприємця, який допомагав РФ під час захоплення Вовчанська

СБУ повідомила про підозру місцевому підприємцю з Харківщини, який допомагав ворогу у захопленні Вовчанська.

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що місцевий підприємець під виглядом вирішення комерційних питань об’їжджав прифронтову місцевість, де приховано фіксував координати українських військ. Також підозрюваний використовував своїх колег та знайомих, через яких дізнавався інформацію.

“Звітуючи” окупантам, їхній поплічник детально описував розташування українських захисників з прив’язкою до місцевих орієнтирів. Одержані розвіддані агресор планував використати для підготовки авіаційних та ракетних ударів”, – йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Йому загрожує до 8 років тюрми.