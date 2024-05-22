Суспільство

СБУ затримала підприємця, який допомагав РФ під час захоплення Вовчанська

22 Травня 2024 10:27
читать на русском →
сбу, Вовчанськ
Затримання зловмисника / СБУ

СБУ повідомила про підозру місцевому підприємцю з Харківщини, який допомагав ворогу у захопленні Вовчанська.

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що місцевий підприємець під виглядом вирішення комерційних питань об’їжджав прифронтову місцевість, де приховано фіксував координати українських військ. Також підозрюваний використовував своїх колег та знайомих, через яких дізнавався інформацію.

“Звітуючи” окупантам, їхній поплічник детально описував розташування українських захисників з прив’язкою до місцевих орієнтирів. Одержані розвіддані агресор планував використати для підготовки авіаційних та ракетних ударів”, – йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Йому загрожує до 8 років тюрми.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
22 Травня 2024 10:27

СБУ затримала підприємця, який допомагав РФ під час захоплення Вовчанська
22 Травня 2024 11:50

Внаслідок обстрілу Чугуєва кількість жертв зросла семи
22 Травня 2024 09:32

Окупанти атакували Покровськ: є загиблі
22 Травня 2024 08:34

Армія РФ атакувала Україну 24 Шахедами
22 Травня 2024 07:15

В Укренерго заявили, що українців очікує “непроста зима”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
усі думки